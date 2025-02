Quella società nata all’ombra del campanile

La storia del Tavola affonda le radici in quella della frazione. Era il settembre del 1924 quando un gruppo di “aitanti giovani” fondarono la Juventus Football Tavola non pensando certo che questa società avrebbe segnato per tanti anni la storia del piccolo paese di Tavola. Gli inizi furono duri: vennero derisi perché il gioco del calcio ancora non era molto conosciuto, ma piano piano il paese cominciò a seguirli, ad appassionarsi, a vantarsi di avere una squadra tutta di “Tavolesi” che li rappresentava.

Nel corso degli anni vari avvicendamenti e avvenimenti si sono susseguiti, con cambi di nome e di presidenti. Storica è stata, a partire dagli anni 60, la collaborazione di don Alberto Maggini, presenza determinate e grande trascinatore all’interno della società: fino alla sua morte è stato Presidente Onorario.

La storia dell’FC Tavola 1924 è culminata nel 2023 con la premiazione in Seconda Categoria. I “fantastici otto” dell’attuale dirigenza sono: presidente Raffaele Desideri, vice presidente Massimo Bresci, direttore della scuola calcio Marco Del Vicario, responsabile del settore giovanile Lorenzo Pagliai, direttore Sportivo della prima squadra Marco Brunetti, responsabile delle strutture sportive Cristiano Gestri, tesoriere Antonio Becagli, organizzatore degli eventi Maurizio Conti.