"Quel Giorno perfetto". Il cineclub del mercoledì

Il Garibaldi Milleventi e Fonderia Cultart presentano "Quel Giorno perfetto", una rassegna di film, diversissimi fra loro, capaci di farci riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea ma anche un’occasione per creare, il mercoledì sera alle 20.30, un appuntamento fisso per spettatori curiosi, interessati, appassionati e "divoratori" di cinema di qualità. Il "Cineforum del mercoledì" è una bella idea che premetterà agli appassionati di vedere una lunga serie di titoli d’autore, molti dei quali in arrivo direttamente dai festival internazionali. Si parte mercoledì 24 gennaio per nove settimane fino a mercoledì 27 marzo. Il primo film del cartellone è un gioiello uscito recentemente e diretto dal grande regista Aki Kaurismaki: "Foglie al vento" che ha nel titolo un chiaro riferimento a quella splendida poesia di Prevert, "Le foglie morte". Nel film troverete molti riferimenti alla cultura e al cinema francese e italiana, spesso punti di ispirazione di un regista che viene dal nord Europa, capace di raccontare le anime di chi non fa notizia, spesso ai margini delle metropoli. A seguire vedremo altri titoli di grande livello artistico. Il 31 gennaio ecco "Il cielo brucia", inedito in città, film tedesco diretto da Christian Petzold, Orso d’argento al Festival di Berlino edizione 73. Ad ogni soluzione, il suo problema è il motto del protagonista di "Il libro delle soluzioni" da Michel Gondry, lo stesso regista del film cult "Se mi lasci ti cancello" (mercoledì 7 febbraio). Nel giorno di San Valentino il grande film di Wim Wenders "Perfect days". E l’amore è comunque il "motore" che muove la vita del protagonista, un uomo come tanti che vive in una metropoli giapponese. Amore per il proprio lavoro che è semplicemente quello di pulire i bagni pubblici che si trovano ad ogni angolo, bene comune verso cui avere il massimo rispetto. Amore per la musica anni ’70 e ’80, amore per le piccole cose della vita quotidiana. Da vedere assolutamente. Lunedì 19 febbraio arriva "La petite" ovvero una irresistibile storia di dolcezza, grazia e vitalità come ricorda il manifesto, con il più grande attore francese del momento, mai diventato popolare in Italia (peccato), Fabrice Luchini.

Si torna alla programmazione del mercoledì il 28 febbraio con "How to have a sex" esordio alla regia della britannica Molly Manning Walker, ritratto dei sogni e dei desideri degli adolescenti di oggi. A marzo, il 6 è previsto un film a sorpresa mentre il 13 ecco "Green Border" della regista polacca Agnieszka Holland che ha sfiorato il Leone d’oro a Venezia 2023, dovendosi accontentare del premio speciale della giuria. Chiude il cineclub del mercoledì 27 marzo, "Il regno animale" del regista francese Thomas Cailley. Biglietto unico euro 7.50, abbonamento a 4 film a scelta 26 euro, abbonamento a tutti e 9 film 54 euro.

Federico Berti