Quei picchi "a tempo" ai distributori

Leonardo Biagiotti

Il problema sarà anche la trasparenza, ma quando si va a pagare serve a poco sapere qual è il prezzo medio di benzina e diesel in regione. Lo pensano anche i pratesi che ieri hanno fatto rifornimento e, forse perché non ancora abituati, hanno del tutto ignorato i nuovi cartelli imposti ai benzinai in tutta Italia. Nessuno ha chiesto informazioni, né spiegazioni. Rassegnandosi a pagare di più e cercando di trovare il distributore più conveniente. Semmai la domanda vera è: perché i prezzi sono aumentati proprio nel periodo delle partenze per le vacanze? La risposta è fin troppo ovvia. E non si trova nei cartelli.