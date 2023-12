Quattro sindaci insieme per parlare di quanto si è evoluta Carmignano

Paesaggio, agricoltura e società: come si è evoluto il territorio di Carmignano? Lunedì 11 dicembre (ore 21,30) se ne parlerà in sala consiliare con una serata a cura del Circolo Arci 11 Giugno. Interverranno: Vittorio Cintolesi, ex sindaco di Carmignano sul tema 2000 anni di agricoltura sulle colline carmignanesi, poi Antonio Cirri, anche lui ex sindaco su "L’urbanistica carmignanese dal dopo guerra ad oggi".

Massimo Fabbri, architetto, illustrerà la pianificazione nelle nuove sfide ambientali, economiche e socio-culturali mentre il sindaco Edoardo Prestanti si soffermerà sulle linee guida per il paesaggio carmignanese. Moderatore sarà Doriano Cirri, ex sindaco. E’ il primo incontro dove quattro sindaci raccontano l’evoluzione del Comune da paesaggio agricolo a zone urbanizzate, con uno sguardo al futuro e un focus sulla possibilità di costruire un ambiente che coniughi le esigenze dell’uomo alla natura.