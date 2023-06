Quattro passi nei musei Anche per i più piccoli

Qualche proposta per chi resta in città nei nostri musei. Oggi alle 16 il Museo di Palazzo Pretorio ospita un divertente laboratorio per famiglie e bambini dai 5 agli 11 anni: i partecipanti potranno imparare a costruire un aquilone, e si divertiranno a farlo volare nelle piazze di Prato. La prenotazione obbligatoria a [email protected] Sempre a Palazzo Pretorio domani alle 10.30 a Palazzo Pretorio nuova Colazione ad arte, a seguire visita guidata alla mostra "L’albero degli zecchini" che offre una riflessione attorno al tema della moneta, attraverso un lungo viaggio nel tempo, dai primi mezzi di scambio alle criptovalute. Prenotazione obbligatoria: [email protected] Da vedere al Museo del Tessuto la bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente". Il museo d’estate è aperto dal martedì al giovedì dalle 10 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19. Da ricordare le aperture straordinarie dei giovedì sera (fino a luglio) dalle 19 alle 23, con un biglietto unico di 5 euro, che consente di visitare sia l’esposizione permanente "Due secoli di Textile e Fashion Design" – dedicata alle trasformazioni del design tessile e di moda tra Settecento e Novecento – sia la mostra tempotranea sull’arte del Kimono, per la quale giovedì alle 21 è prevista una speciale visita guidata su misura per le famiglie, che consentirà anche ai più piccoli di immergersi nella cultura e nell’arte giapponese. Anche il costo delle visite guidate è speciale, solo 5 euro a coppia (bambino più adulto) oltre al biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria a [email protected]