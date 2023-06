Quattro notti con i grandi attori Arrivano Tognazzi, Hendel e Milo

Tornano gli incontri con i grandi protagonisti del cinema italiano, a Calenzano Alto. La rassegna è ideata a condotta dal nostro collaboratore Federico Berti. E per l’edizione 2023 quali saranno gli ospiti? Si comincia domani alle 21.15 con Gianmarco Tognazzi, figlio del grande Ugo Tognazzi, scomparso troppo presto nel 1990. Non mancheranno gli argomenti per conversare con Gianmarco Tognazzi, a partire da un ricordo del padre, per almeno trent’anni uno degli attori più importanti del cinema italiano. Gianmarco ha comunque dalla sua una lunga e bella carriera iniziata da bambino nei film di papà Ugo (a sette anni era in "Romanzo popolare"). Negli anni Ottanta arrivano le partecipazioni a film divenuti cult come "Vacanze in America" di Carlo Vanzina. Tra i suoi film più importanti "Ultrà" del fratello Ricky, "I laureati" di Leonardo Pieraccioni, "Romanzo criminale" di Michele Placido, "Bella addormentata" di Marco Bellocchio. Martedì 11 luglio è la volta di Paolo Hendel, comico toscano (di origini tedesche) che debutta in cinema con "Ad Ovest di Paperino" con i mitici Giancattivi. Sarà poi diretto dai fratelli Taviani in "La notte di San Lorenzo", da Mario Monicelli in "Speriamo che sia femmina", per essere poi una presenza quasi fissa nel cinema di Leonardo Pieraccioni. Un titolo per tutti, "Il ciclone". Ma la popolarità arriverà con la tv grazie alle partecipazioni in "Mai dire goal" con la Gialappa’s band e il personaggio di Carcarlo Pravettoni.

Non prendete impegni martedì 18 luglio. In arrivo la mitica Sandra Milo che racconterà il suo lungo percorso artistico, in particolare l’esperienza nel cinema di Federico Fellini (e il 18 luglio è appunto l’onomastico di chi si chiama Federico). Una donna che sembra aver fatto il patto con il diavolo, con i suoi novant’anni compiuti pochi mesi fa (l’11 marzo scorso), orgogliosamente sbandierati, alla vigilia di nuove esperienze cinematografiche e televisive, vissute con uno straordinario entusiasmo per il proprio lavoro. Grande Sandra Milo, che non mancherà di ricordare le sue origini toscane che pochi conoscono (cresciuta infatti tra Munsummano, Orciano, Viareggio, pochi anni prima di diventare una star del cinema).