Quasi 2mila studenti ai laboratori d’italiano

Fra i dati pratesi emersi ieri è interessante quello sui laboratori linguistici frequentati in questo anno scolastico da studenti che hanno bisogno di migliorare la conoscenza dell’italiano: 1813 fra elementari e medie. L’assessore all’integrazione Simone Mangani ha sottolineato come il 29% degli studenti pratesi sia di origine straniera, una quota che decresce andando avanti con i cicli scolastici. C’è un altro dato significativo: il 12% degli utenti dell’Unità psichiatria della Asl Toscana Centro è di origine straniera, ma la quota sale al 20% per i minori, a causa soprattutto degli effetti negativi della doppia migrazione (bambini che lasciano il proprio paese di origine, arrivano in Italia, e dopo pochi anni vengono rimandati in patria). Un doppio sradicamento insomma, che può dar luogo a vari problemi di identità e di relazione. Aggravati dopo il covid