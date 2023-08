Quarto operaio ferito Spray urticante e botte Aggredito dopo la lite per la busta paga

Stavolta l’aggressione non sarebbe andata di scena di notte. Un uomo, stando al racconto della vittima, lo hanno atteso in via Galvani al Macrolotto 2, martedì mattina poco dopo le 11, mentre era in sella alla sua bicicletta. Lo avrebbe colto di sorpresa alle spalle, rendendolo inerme con dello spray urticante al volto per poi riempirlo di mazzate sulla testa e alle gambe. A denunciare l’episodio è ancora una volta il sindacato Si Cobas e a farne le spese è stato un altro lavoratore pachistano, il quarto da maggio ad oggi, che presta manodopera alla Acca di Seano, azienda di logistica a conduzione cinese.

"Un altro agguato, il quarto in poche settimane e stavolta in pieno giorno – alza la voce il Si Cobas – mentre Sajid andava a lavoro. A pochi passi dal magazzino di via Galvani al Macrolotto 2 è stato prima colpito con uno spray urticante e poi preso a bastonate alla testa e al corpo. Un agguato di violenza efferata. Sajid è uscito con la testa aperta, senza riuscire a camminare per le bastonate ricevute alle gambe". Il motivo di tale violenza, per il Si Cobas, sarebbe da ricercare in una contestazione fatta all’azienda. "Sajid aveva appena contestato insieme al sindacato degli errori sull’ultima busta paga", fa sapere il Si Cobas, secondo il quale siamo di fronte "ad un’escalation di violenze verso i lavoratori che si sono ribellati al lavoro nero, ai turni massacranti sette giorni su sette e alle paghe da fame". In via Galvani sono intervenute le volanti della polizia di Stato: l’aggressore sarebbe fuggito quando è sopraggiunto un furgone. La vittima, ascoltata dagli agenti, non ha saputo fornire descrizioni dell’assalitore, ma ha raccontato di lavorare all’Acca e di aver avuto una discussione poco prima. L’uomo è stato medicato al pronto soccorso ed i sanitari lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi. La polizia è al lavoro per ricostruire l’episodio, analizzando le telecamere di sorveglianza e cercando eventuali testimoni. Gli atti sono stati inoltrati al magistrato di turno della Procura. Ieri il lavoratore pachistano è "tornato in ospedale per accertamenti ed è stato accompagnato in ambulanza perché non era in grado di camminare da solo", affermano dal sindacato che nel pomeriggio ha organizzato un presidio ai cancelli della Acca a Seano.

E’ il Si Cobas a ricostruire l’escalation di efferatezze. "Tra aprile e maggio alla Acca srl i lavoratori insieme al sindacato si sono ribellati allo sfruttamento del lavorativo e il 10 maggio, dopo una serie di scioperi, – rammentano i sindacalisti – un accordo sindacale portava alla regolarizzazione dei contratti". Il Si Cobas ricorda che la Acca Srl (tre stabilimenti tra Firenze, Prato e Seano) "è un azienda a conduzione cinese che si occupa di logistica e trasporto per il comparto pronto-moda. Il distretto è un far west. Bisogna assumersi la responsabilità di fare qualcosa per cambiarlo. I lavoratori ci stanno provando, rivendicando diritti e legalità. Per questo stanno finendo all’ospedale".

Sara Bessi