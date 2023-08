Quarto furto in due mesi ai Cavalieri Il bottino: benzina e spumante

"E’ la quarta porta che troviamo divelta nel giro di due mesi. Ed è il quarto furto che subiamo. Assurdo". Francesco Fusi, presidente dei Cavalieri Union, non nasconde amarezza e irritazione per il furto avvenuto un paio di giorni fa al campo sportivo Montano di viale Galilei (il luogo in cui la prima squadra si allena durante il pre-campionato). Non tanto per il bottino arraffato dai ladri, quanto con la frequenza con cui si verificano episodi del genere: è il quarto furto con scasso nel giro di due mesi.

E ogni volta, il club si trova puntualmente a dover rimediare al danno subìto, sostituendo la porta ed acquistando gli oggetti trafugati. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa ed è stato scoperto dal custode dell’impianto. Ignoti hanno sfondato la porta d’ingresso al magazzino del Montano, forzandola con un piede di porco. E dopo essere entrati, hanno portato via una tanica di benzina da 25 litri e due bottiglie di spumante. Il magazziniere ha subito informato la società. "Il vero problema è che non si tratta della prima volta – ha confermato Fusi – qui non ci sono oltretutto oggetti di valore da rubare. E ogni volta ci troviamo a dover riparare tutto".

Il sodalizio rugbistico sospetta che gli autori dell’ultimo atto siano gli stessi responsabili dei precedenti episodi. Anche gli altri casi si sarebbero svolti secondo la medesima dinamica: i malviventi avrebbero divelto la porta del magazzino, per poi trafugare tutto quel che riuscivano a trovare. Bottini spesso esigui, sul piano economico: in un caso avrebbero portato via un paio di scarpe, in un altro un frullino. E puntualmente, il club si è trovato a sostenere spese per centinaia di euro.

"Purtroppo gli impianti sportivi sono prede facili e ho letto che anche altre strutture sono state teatri di simili episodi – ha concluso Fusi – non so sinceramente se un implemento del sistema di videosorveglianza della zona possa contribuire a contrastare con efficacia il fenomeno, al pari di qualche passaggio in più da parte delle forze dell’ordine. Spero però che chi di dovere faccia le valutazione che ritiene più opportune. E che agisca di conseguenza".

Giovanni Fiorentino