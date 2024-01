Quando Sinner incantò Prato. Il campioncino dai capelli rossi: "Spingeva già tutti i colpi"

C’è anche un po’ di Prato nel primo slam vinto dal campionissimo del tennis italiano, Jannik Sinner. E’ stata proprio la nostra città, infatti, attraverso il torneo internazionale Under 18 che si svolge ogni anno al Tc Prato nella seconda settimana di maggio a mettere, fra le prime, in vetrina il talento ancora acerbo di quel ragazzo altoatesino dai capelli rossi, insieme con tutti i migliori junior che poi sono diventati giocatori top 10 del tennis mondiale e vincitori di Slam. Proprio in queste ore mentre la manifestazione pratese si sta preparando alla sua 40esima edizione, che si disputerà dal 7 all’11 maggio, la vittoria di Sinner in Australia conferma questo filo conduttore che ha visto passare in città campioni del calibro di Roger Federer, Andy Murray, lo stesso Dannil Medvedev vincitore nella città laniera nel 2013 in finale su Sascha Zverev. "Mi ricordo Jannik Sinner qui a Prato nel 2017. Un ragazzone con i capelli rossi che spingeva tutti i colpi ed aveva un rovescio a due mani davvero straordinario – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli –. Giocò nel tabellone principale grazie ad una wild card, e si fece strada sino alle semifinali, quando a fermarne la corsa fu il cinese di Taiwan Yu Hsiou Hsu (allora numero cinque del mondo junior, ndr), poi vincitore del torneo". Tra gli altri, in quella edizione, il giovane Sinner riuscì a superare il cinese Bu Yunchaochete, che un anno dopo sarebbe finito tra i top ten della classifica mondiale junior edita dalla Federazione Internazionale. "Tutti i ragazzi del club e gli appassionati pratesi già facevano il tifo per lui come è successo per la finale vinta in Australia. Tra l’altro il finalista, Medvedev, è stato anche lui protagonista forse della finale più bella del torneo di sempre vincendo contro Zverev – continua Romagnoli -. Nei quarti quell’anno giunse Kachanov che ha perso proprio da Sinner nel terz’ultimo atto dell’Happy Slam . E’ una tradizione che vuole continuare e stiamo allestendo la 40esima edizione con tanti avvenimenti particolari. Dopo questo exploit del nostro azzurro vogliamo migliorarci sempre più".

Da segnalare che l’insalatiera della Coppa Davis vinta dall’Italia a Malaga (seconda volta dopo quella del 1976) sarà al Tc Prato dal 14 al 18 marzo. "Sarà un momento davvero unico per il nostro circolo che organizzerà giovedì 14 marzo l’aggiornamento dei tecnici e maestri di tutta Prato e dal 15 al 18 marzo avremo al nostro circolo l’insalatiera - conclude Marco Romagnoli -. Ricordo ancora che nel 1987, sul centrale ora dedicato a Ciardi e Focosi, si disputò la sfida di Davis tra l’Italia e la Svezia di Mats Wilander, e nel 1998 il match contro lo Zimbabwe. Due momenti davvero speciali per gli appassionati di tennis che ancora adesso sono ricordati come eventi unici del panorama sportivo della nostra città. Ora ospiteremo la Coppa Davis a conferma della voglia di rinnovarsi del circolo".

L. M.