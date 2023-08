Quando lo sport regala un aiuto Tanta solidarietà, dal mare al campo

Circa sessanta sportivi pronti a tuffarsi per percorrere da soli o in staffetta oltre venti chilometri a nuoto. Tutto pronto per la sesta edizione della "Da Porto a Porto – ATTorno all’Argentario", l’iniziativa di beneficenza della Polisportiva Amatori Prato che in passato ha consentito di raccogliere quasi 300mila euro da devolvere all’Associazione Toscana Tumori. Prenderà il via stamani con la collaborazione degli Amici del Guzzo e delle realtà istituzionali di Monte Argentario: i partecipanti partiranno da Porto Ercole nelle prime ore del mattino, per approdare a Porto Santo Stefano. Una traversata di circa 22 chilometri che ha fra i propri "padrini" anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il comico Giorgio Panariello: entrambi hanno fatto pervenire un video agli organizzatori della kermesse, lodando l’iniziativa ed invitando gli utenti a sostenerla.

"Dal 2018 ad oggi la Da Porto a Porto è cresciuta tantissimo – sottolinea Lorenzo Massai, nuotatore Pap e ideatore della manifestazione – sono orgoglioso di essere riuscito a trasformare la mia passione per il nuoto in un’occasione per aiutare chi ha bisogno".

I fondi raccolti saranno destinati al progetto "SOStegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore", nato per offrire un supporto psicologico ai figli minorenni dei pazienti oncologici. "Un’iniziativa che unisce sport e solidarietà – chiosa Giuseppe Spinelli, presidente dell’Att – dove il sano agonismo si unisce alla voglia di stare insieme per fare del bene".

Non solo "Da Porto a Porto". La solidarietà dei pratesi si è fatta sentire anche al "Memorial Longo", un vero successo. Al di là dell’andamento della sfida di calcio, a vincere è stato il grande cuore dei tanti intervenuti. Amici, familiari e vecchi compagni di squadra, hanno dedicato la serata a ricordare il compianto Marco Longo, giovane attaccante conosciutissimo fra i dilettanti, scomparso a soli 32 anni nel 2017 per colpa di una terribile ed incurabile malattia. Grazie alla sensibilità dei suoi amici più cari, alle offerte spontanee lasciate al campo sportivo di Seano (che è intitolato proprio a "Marchino" Longo), alla vendita di magliette e altri gadget, sono stati anche raccolti 3.600 euro da donare, stavolta, a tre diverse associazioni in parti uguali: Agrabah Pistoia Associazione Genitori per l’Autismo, Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete (Atbgd) e Arcobaleno Cancer Trust.

"Voglio ringraziare il sindaco Prestanti e l’amministrazione comunale, il ristorante Bocca Medicea, la gelateria Soffici di Poggio a Caiano, la Blues’n’Roll Band, gli amici e i vecchi compagni di squadra di mio fratello e a tutti coloro che hanno partecipato a questa bella serata fra sport e beneficenza – commenta Luca Longo, fratello di Marco –. Abbiamo raccolto un importo che doniamo con il cuore a queste tre associazioni, convinti di fare del bene e di aver provato a ricordare bomber Longo nel migliore dei modi".