Quando l’arte è anche una cura. Al Pecci il progetto speciale per chi ha il morbo di Parkinson

L’arte che cura, l’arte che aiuta a stare bene. Emozioni e partecipazione l’altra mattina al Pecci per la partenza del progetto elaborato assieme alla Fondazione Fresco e la Neurologia di Prato Azienda Usl Toscana Centro, per sostenere le persone con il Parkinson, le loro famiglie e i caregivers attraverso specifici laboratori di danza - metodo Dance Well – e di laboratori di attività espressive. I partecipanti hanno disegnato cerchi ampi con le braccia muovendosi al ritmo di una voce guida, colorato con i pastelli i fogli bianchi appesi alle pareti in un andamento lento e quasi magico. Un movimento che non è solo ginnastica, ma una forma di danza, e con essa la percezione di sé e il recupero di una propria fisicità, forma d’arte, strumento espressivo, esercizio fisico, interazione sociale. A cui si affianca l’arte come espressione della propria creatività e il riaffermarsi della propria centralità nello spazio. Al primo appuntamento di "Arte e benessere" al Pecci ha partecipato una cinquantina; laboratori a attività si svolgeranno tutti i giovedì al Pecci e puntano in generale a migliorare la qualità di vita cercando di ridurre gli effetti della malattia.

Il progetto è finanziato dalla beneficenza di privati e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Oltre 160 persone lo scorso 31 maggio avevano partecipato all’evento "Creatività in movimento - Esperienze d’arte nel Parkinson": una grande asta di opere realizzate da persone col Parkinson durante la quale sono stati raccolti circa 70mila euro. Il ricavato della serata sarà dunque utilizzato per il prossimo anno di attività del progetto Arte e benessere. L’iniziativa è stata organizzato in collaborazione con il Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, col sostegno della Fondazione Cassa. La Malattia di Parkinson è una malattia neurologica degenerativa cronica complessa che ha la necessità di trovare tipologie di interventi riabilitativi da affiancare alla riabilitazione convenzionale e alla terapia farmacologica. Sono in crescita gli interventi complementari, un gruppo eterogeneo di interventi con valenza sociale-riabilitativa per i quali vi è un crescente aumento delle evidenze scientifiche. Terapie come l’arte e la danza hanno dimostrato di migliorare i sintomi motori e non motori e la qualità di vita dei pazienti.

Nella foto: una delle operatrici del progetto Arte e Benessere