Quando la visita diventa impossibile "Due rinvii e disagi per un controllo"

Primo controllo: rinviato. Secondo controllo: rinviato. Terzo controllo: per ora prenotato, ma chissà. Tempi lunghi, pazienza finita. Per una donna di 77 anni, Marisa, la visita di controllo dal cardiologo al Giovannini si sta trasformando in un’odissea piena di rabbia, perché la signora ha diversi problemi di salute dopo aver preso il Covid e ora ha bisogno del parere della sua specialista. Farsi visitare nella struttura pubblica sembra però impossibile dopo due rinvii che non lasciano presagire niente di buono anche in vista del prossimo appuntamento.

"Dovevo essere visitata il 26 maggio – racconta Marisa – poi mi hanno spostato l’appuntamento una prima volta al 21 giugno, alle 15. Poche ore prima però sono stata di nuovo ricontattata: mi hanno detto che la dottoressa non c’era, dandomi un altro appuntamento per il 4 luglio. Mi hanno anche detto però di tenere il telefonino acceso... Insomma, dovrò aspettare un mese e mezzo per farmi visitare, salvo altri rinvii, ma io ho bisogno di parlare con la cardiologa perché purtroppo alcuni esami non vanno bene. Sono strascichi del Covid". Alla signora era stata proposta anche la visita con un altro medico, ma lei ha preferito restare con la professionista che la doveva visitare il 26 maggio, nella speranza prima o poi di poter fare la visita programmata ormai un mese fa. L’alternativa? Rivolgersi ad un centro privato per cercare di accorciare i tempi, una soluzione che fa aumentare la rabbia.