Quando la ripartenza è rosa. Azienda alluvionata investe: "Nuovo stabilimento a Bagnolo"

Imprenditoria al femminile, coraggiosa e determinata a portare avanti progetti familiari e a rialzarsi dai danni dell’alluvione. Storie diverse, ma storie che parlano del dna proprio del fare impresa in rosa nel distretto pratese. La prima testimonianza è di Filitaly-Lab, azienda con sede a Vaiano a conduzione familiare di esperienza trentennale. Dal 2019 è gestita dalle tre sorelle Tuci, Ilaria, Silvia e Francesca (foto) insieme alla loro mamma. "L’azienda è stata fondata dal nostro babbo Franco, inizialmente insieme ad altri soci. Poi, nel 2019 è deceduto e la gestione è passata a noi sorelle e a nostra mamma – raccontano dal loro stand a Pitti Filati in corso alla Fortezza da Basso fino ad oggi – Il maltempo del 2 novembre ha creato qualche problema alla sede di Vaiano: siamo rimaste ferme per una settimana. Adesso siamo impegnate a portare in fondo un progetto pensato in precedenza con nostro padre. Abbiamo acquistato un immobile a Bagnolo. Sarà un bel recupero di edificio industriale: qui porteremo la produzione, la logistica, gli uffici. Probabilmente manterremo l’impianto d Vaiano. Il trasferimento avverrà a fine estate". Filitaly-Lab conta 48 operai e il suo core business è la baby alpaca, lavora con mercati come Germania, Francia, Scandinavia, Usa e Giappone. "Abbiamo grossi contratti con fornitori peruviani certificati e noi abbiamo le certificazioni che garantiscono il rispetto dell’ambiente e dell’animale – proseguono – abbiamo un buon riscontro con i Paesi del Nord Europa perché produciamo filati leggeri e sottili, ma comunque caldi per quei mercati dalle temperature sempre fredde".

C’è poi chi come Laura Brigatti di Ctf è arrivata a Pitti Filati con la voglia di riscatto e di non fermarsi di fronte al disastro provocato dall’alluvione. La sede dell’azienda, che vanta una vasta esperienza in filati naturali e sostenibii, è nella zona industriale di Montale. "Abbiamo lavorato a realizzare in tempi strettissimi la collezione primavera-estate. Abbiamo perso nel fango e nell’acqua balle di materie prime e spedizioni pronte, riprodotte ai clienti. E ora? Noi non ci adagiamo, ma pur presentando le richieste dei ristori vediamo che si tratta di una goccia nel mare. Troppa burocrazia: la situazione, nell’area montalese, deve essere presa in mano in modo concreto".

Sara Bessi