Quando la conoscenza rafforza l’integrazione Perché l’Unesco ha proclamato questa Giornata

Alunni con abiti tradizionali martedì 21 febbraio hanno fatto ingresso nell’I.C Mascagni per "La Giornata Internazionale della lingua Madre", proclamata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel novembre del 1999. Questa giornata vuole celebrare le 6.000 lingue parlate nel mondo e promuovere la diversità linguistica e l’educazione all’intercultura. L’Unesco ha dedicato questa giornata al legame che esiste tra i cittadini e la loro lingua madre prendendo spunto dalla vicenda del 21 febbraiol 1952 quando a Dacca furono uccisi quattro studenti del Bangladesh che manifestavano per la libertà di parlare la lingua bengalese nel loro Paese. Questo appuntamento è molto sentito in quanto il comprensivo Mascagni è una scuola multiculturale con giovani di diverse nazionalità. Studenti e studentesse con i loro abiti tradizionali hanno fatto lezioni di lingua e cultura: c’è chi ha presentato una ricetta, chi una filastrocca o ninna nanna, tutti rigorosamente in lingua madre. Gli alunni del plesso Buricchi sono rimasti davvero stupiti nel vedere quei meravigliosi vestiti e incuriositi hanno fatto tantissime domande, alle quali i compagni più grandi hanno risposto con piacere e soddisfazione.