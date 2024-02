Quando il cuore riesce a sfondare: "Aiuti concreti per l’Uganda"

A distanza di un anno dal viaggio in Uganda che lo ha convinto a dare vita alla Odv Bilbo Family Foundation Italy, l’associazione che ha come obiettivo quello di sostenere il villaggio di Bugiri, Mattia Mazzeo è tornato - nel mese di dicembre - dove tutto è cominciato. I miglioramenti resi possibili dagli aiuti dei fondatori e dei donatori sono impressionanti.

"Quanto è stato raccolto ha permesso a Jafali Mukwaya, il ragazzo ugandese con il quale sono in contatto da prima che nascesse l’associazione e che ha deciso di dedicare la sua vita alla protezione e al sostentamento di un nutrito gruppo di bambini orfani o abbandonati del suo villaggio, di ospitarne 70 in due orfanotrofi – spiega Mattia, originario di Prato – Ad oggi, grazie al contributo di circa 50 persone, è possibile garantire ai bambini tre pasti al giorno, accesso ad acqua ed elettricità, beni di prima necessità e 57 di loro frequentano regolarmente la scuola. Un anno fa, invece, durante il mio viaggio in Uganda, avevo trovato poche decine di bambini che a stento riuscivano a procurarsi un pasto sostanzioso al giorno. Insomma, il cambiamento è stato sconcertante, in senso positivo, e ritengo che questo sia un primo, importante, punto di partenza per quello che vogliamo realizzare".

Un progetto ambizioso quello di Mattia e degli altri fondatori, che richiede uno sforzo in più: "Siamo alla ricerca di investitori privati, ma è anche al vaglio la partecipazione a bandi europei per poter raccogliere un capitale sufficiente ad acquistare dei terreni di proprietà dell’associazione che siano edificabili e che garantiscano ai bambini un contesto di sviluppo più adeguato".

Francesco Bocchini