Quando il Bisenzio era il nostro mare Prato è anche una storia d’acqua

di Roberto Baldi Acqua correntel’ha bevuta il serpentel’ha bevuta Iddio la voglio bere anch’io. Recitavamo così, mani socchiuse, acqua del fiume alla bocca. Erano i tempi in cui il Bisenzio forniva chiare fresche dolci acque, come quelle cantate dal Petrarca nell’incontro paradisiaco con Laura; i tempi in cui il pescivendolo annunciava di primo mattino i pesci "di Bisenzio vivi" e il sindaco di Campi interveniva nell’assemblea Consiag raccomandando di riportare i barbi nel Bisenzio e gli altri a guardarlo stralunati ed io, che nel Bisenzio avevo trovato da ragazzo l’evasione del doposcuola, a spiegare che i barbi stanno nell’acqua limpida. Erano i tempi in cui il Bisenzio ti deliziava attraverso la pesca con le mani, i broccioli che ti sfuggivano di scatto e le lasche vagabonde che si acquattavano sotto il sasso. Fu il mare di noialtri, dove le donne andavano a lavare i panni, i renaioli a trarre la rena, i bagnanti a tuffarsi negli slarghi in cui l’affluente di destra dell’Arno, dopo aver percorso il primo tratto in una stretta valle ("con un cammino più del torrente che del fiume a spumeggiare fra i sassi", lo descriveva Malaparte in "Prato come me") allargava il letto e andava a riposarsi...