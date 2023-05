Quando è la solidarietà a chiamare

Maristella Carbonin

Una casacca nera con la scritta fluo: Trillino. Strappa un sorriso ma soprattutto strappa tanti applausi l’iniziativa di Stremao, ancora una volta in prima linea, con i suoi volontari, per dare risposte, per aiutare. Questa volta Stremao si mette al fianco delle famiglie che si trovano ad avere i propri cari al pronto soccorso. La comunicazione spesso è impossibile: cellulari muti. E attese estenuanti. Più facile prendere la linea con il Polo Nord. E allora ecco il ruolo dei volontari di Stremao che, ‘armati’ di tablet– con tanto di vecchia cornetta agganciata (per andare incontro ai pazienti più anziani) – creano un "ponte" tra le famiglie e i ricoverati. Un volontario all’esterno dell’ospedale, un volontario all’interno. In mezzo tanta generosità.