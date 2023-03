Pusher ingoia 30 dosi di eroina durante l’arresto

In questi giorni i carabinieri hanno svolto numerose attività di controllo e prevenzione che hanno portato ad alcuni arresti e denunce. In particolare, un uomo di origine nigeriana ha ingoiato 30 dosi di eroina già pronte per la vendita, dopo essere stato scoperto dagli uomini dell’Arma, sfidando la sorte. Se anche solo una di queste gli si fosse aperta nell’organismo avrebbe rischiato grosso. La droga è stata espulsa poi con successo dai medici del pronto soccorso di Prato, dove l’uomo è stato momentaneamente trasferito. Un secondo arresto riguarda invece un albanese 22enne che è stato bloccato dai militari della stazione di Iolo con 12 dosi di cocaina, rinvenute in uno scompartimento mobile sotto la scocca dell’auto a noleggio su cui si spostava, ed altre due dosi che aveva nascosto in un sottofondo dell’orologio da polso. A Poggio a Caiano invece i militari hanno arrestato un 58enne calabrese che dovrà scontare in carcere 4 anni e 7 mesi. Ancora in corso, invece, gli accertamenti sul tentato furto in villa a Montemurlo, sventato dai carabinieri domenica scorsa.