"Pusher e tossici, fondi anche per il Serraglio"

"Serraglio: nulla è cambiato". A sostenerlo è Enrico Davalli dell’associazione Condominio Lippi che torna all’attacco sullo stato di degrado in cui versa la zona intorno alla stazione del Serraglio, fra cui via Magnolfi e piazza Duomo".

"Leggo sulla cronaca nazionale – scrive Davalli, noto pediatra oggi in pensione – delle risorse finanziarie destinate ad innalzare il livello di sicurezza dentro e fuori le stazioni ferroviarie . Nel titolo dell’articolo si fa riferimento a cancelli, tornelli e più telecamere. Già nel 2016 l’associazione Condominio Lippi chiedeva interventi di questo tipo a istituzioni e ferrovie dello Stato per contrastare spaccio di droga ed il mancato pagamento del biglietto di viaggio dalla Stazione di Porta al Serraglio. Fummo inascoltati".

Secondo Davalli, in questi anni la situazione non è cambiata e, come in passato, tossici e spacciatori sono tornati a d affollare la zona intorno alla stazione da sempre viavai di pusher e tossici che arrivano a Prato in treno, acquistano la droga, la assumono e poi ripartono.

"Continua oggi – prosegue Davalli – il viavai di tossici dal Serraglio verso il centro storico alla ricerca dei pusher e della droga, e il parcheggio del Serraglio è diventato la stanza del buco, con andirivieni quotidiano di tossici (la scorsa settimana ho parcheggiato l’auto e dietro l’autovettura a fianco due tossici si facevano). Il senso di insicurezza sale ogni giorno di più insieme alla rabbia di chi si sente inascoltato. Chiedo che le risorse finanziarie previste dal Progetto Stazioni Sicure comprendano anche interventi per Prato e le sue Stazioni", conclude Davalli.