Punti digitale facile. Ecco dove sono in città

Sono quattro i Punti Digitale Facile aperti a Prato grazie al progetto che il Comune ha presentato nel bando della Regione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze di settore: coprendo non solo il centro ma anche le aree periferiche, i punti si trovano al Laboratorio del Tempo (via VII Marzo 1944 n. 15), al l’Urp di Comune e Provincia (piazza del Comune 9), al Punto Giovani Europa (piazza dei Macelli 4) e a PrismaLab (via Pistoiese 158).

L’obiettivo è quello di ridurre il divario digitale e favorire l’accessibilità alla rete per tutti cittadini, soprattutto per i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, come i pagamenti online, l’attivazione della carta di identità elettronica, di Spid o dei servizi sanitari regionali. Un aiuto importante soprattutto per i più anziani o comunque per chi non ha molta dimestichezza con il digitale e la tecnologia, che ormai abbracciano ogni settore della vita quotidiana.