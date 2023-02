Punteruolo alla gola e spray urticante Due anziane rapinate in poche ore

Prato, 9 febbraio 2023 – Due rapine in una giornata. Nel giro di 12 ore. E in entrambi i casi le vittime sono state due anziane. Un colpo a San Giorgio a Colonica, l’altro a La Pietà. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina un falso operatore appartenente ad un ente di fornitura pubblica – nel caso specifico il malvivente si era finto un tecnico dell’acquedotto - è riuscito a introdursi in un’abitazione nella frazione di San Giorgio a Colonica.

Erano circa le 9,30. Nel mirino del malvivente-truffatore è finita una pensionata di 82 anni, che è stata neutralizzata dal rapinatore tramite uno spray al peperoncino.

Sul caso indagano i carabinieri di Prato, che stanno cercando di ricostruire la dinamica sebbene la donna rapinata sia in difficoltà nel raccontare l’episodio scioccante di cui è rimasta vittima. Secondo una prima ricostruzione, si tratta del classico raggiro ai danni di persone anziane. Persone che spesso si trovano in casa da sole.

L’operatore fasullo ha suonato alla casa della pensionata ed è riuscito a convincerla a farsi aprire la porta. Una volta entrato, conquistata la fiducia della signora, ha chiesto di vedere dei documenti relativi alla fornitura.

La padrona di casa si è poi avvicinata alla cassaforte e la ha aperta, forse con l’intendimento di prendere documenti. A questo punto il truffatore non ha perso tempo: una volta che la donna si è girata verso di lui, e vedendo che nella cassaforte c’era qualche migliaio di euro, la ha aggredita spruzzandole dello spray al peperoncino negli occhi. Il rapinatore ha avuto campo libero per arraffare quanti più soldi poteva e poi si è dato alla fuga.

Solo allora l’82enne, sotto choc, ha chiamato la centrale 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri per raccogliere la testimonianza della sfortunata signora. In corso altre verifiche per ricostruire se l’uomo ha agito da solo o insieme a un complice.

E’ stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza con a bordo i soccorritori per prestare le cure all’82enne aggredita con lo spray al peperoncino dal truffatore-rapinatore.

Nella serata di ieri, poi, un’altra rapina, questa volta messa a segno a Le Pietà. Un’anziana era in casa quando due malviventi sono entrati e le hanno puntato un punteruolo alla gola.

L’episodio è successo in via Abba. La donna e il badante del marito della signora, che è invalido, si sono trovati davanti di fronte i due ladri: inizialmente hanno provato a resistere, a reagire, a farli scappare. Ma nulla hanno potuto fare quando i banditi hanno tirato fuori un punterolo.

Lo hanno puntato alla gola della donna e anche dell’uomo. Li hanno immobilizzati e a quel punto hanno cercato di rubare quanto più potevano. Sarebbe stato il cane dei proprietari, ringhiando, a mettere in fuga i due rapinatori. A quel punto è scattata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura, con la scientifica. Gli investigatori sono ora al lavoro per cercare di catturare i due malviventi.

Sa. Be.