Puntare su ricerca e gratificazione

Lanartex taglia un importante traguardo alla fine di un anno complesso per il settore tessile. Mentre molte aziende faticano a fronteggiare la crisi generale, la storica impresa italiana ha saputo non solo mantenere i livelli produttivi, ma addirittura migliorare la propria competitività. Gli investimenti in ricerca e sviluppo, uniti a una gestione oculata delle risorse, hanno permesso di raggiungere risultati oltre ogni aspettativa.

Nonostante le sfide legate all’aumento dei costi di materie prime ed energia che hanno provocato una flessione nell’export dei nostri clienti, Lanartex ha deciso di premiare i propri dipendenti con un bonus inatteso. È un segnale di riconoscimento per il contributo fondamentale che ognuno di loro ha offerto nell’ultimo anno, affrontando con determinazione e spirito di squadra tutte le difficoltà.

Ma Lanartex non si ferma qui: l’azienda ha annunciato un piano di investimenti che punta all’automazione integrale di alcune fasi della lavorazione tradizionalmente svolte da personale specializzato. L’obiettivo è duplice: da un lato ottimizzare i processi produttivi e migliorare la qualità del servizio offerto, dall’altro garantire al personale la possibilità di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto, ampliando le competenze.

Da sempre attenta ai giovani e al loro futuro, Lanartex conferma il sostegno al Campionato di giornalismo, un progetto che valorizza le competenze e la creatività delle nuove generazioni. Anche quest’anno, l’azienda si pone come partner attivo, convinta che investire sui talenti del domani rappresenti la via maestra per consolidare la propria leadership e contribuire alla crescita collettiva del territorio.

