"Pulizia tre volte a settimana e bus elettrici, non è stato fatto nulla"

In centro storico ci sono anche i residenti e i commercianti di piazza San Domenico a chiedere un progetto complessivo di riqualificazione all’amministrazione comunale. Progettualità che, a oltre un anno dalla partenza del percorso di dialogo fra chi vive e lavora in piazza, non ha ancora portato a decisioni politiche. Tanto che adesso residenti e commercianti chiedono un cambio di passo al Comune. "Abbiamo presentato un progetto al Comune frutto di incontri fra residenti e commercianti – spiega Andrea Pasquinelli, fra i promotori del dialogo fra le varie anime della piazza –. Idee che ci sembravano velocemente attuabili e di cui non si vede nemmeno l’inizio di una programmazione. Alia ci aveva promesso tre pulizie a settimana dei marciapiedi, ma non è avvenuto. Sui bus avevamo chiesto l’introduzione del passaggio di soli mezzi elettrici, e invece siamo in netto ritardo, anche perché se aspettiamo di modificare un bus alla volta l’elettrico col parco termico ci vorranno anni e anni per arrivare a una risoluzione del problema dell’inquinamento". Alcuni rappresentanti di San Domenico hanno partecipato ieri all’incontro pubblico tenuto al circolo Orsetti in via del Filippino. Dibattito durante il quale hanno potuto raccontare le loro perplessità. "L’altro macro-tema è quello dell’estensione della ztl – prosegue Pasquinelli -. Intanto mettere dei varchi elettronici consentirebbe di vedere rispettata la zona a traffico limitato diurna. Poi in futuro, dopo un approfondito dialogo con tutte le parti in causa, potremmo anche pensare a una ztl h24". Infine il tema degli arredi urbani. "I commercianti sono stati costretti a comprarseli da soli – conclude Pasquinelli -. Avevamo proposto un’idea di giungla urbana anche in San Domenico, ma dopo mesi non abbiamo visto nulla".

Sdb