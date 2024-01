Pulizia del verde. Partono le potature di alberi e siepi

Potature straordinarie di alberi e siepi in corso a Poggio a Caiano. A seguito di svariate richieste e dopo i sopralluoghi dei tecnici, il Comune ha ritenuto opportuno dare seguito a questo intervento che si aggiunge alla potatura ordinaria delle piante. "Interventi – spiega il sindaco di Riccardo Palandri – che non c’erano stati in passato ed era giusto che ora fossero fatti".

Alcune operazioni di potatura sono già state eseguite in via del Granaio, piazza Risorgimento, piazza Buontalenti e poi la sistemazione delle siepi ai giardini di via Aldo Moro. A breve partirà anche la potatura degli ulivi che si trovano alle rotonde.

Restando in tema, la pulizia del verde è stata già effettuata anche all’interno del parco del Bargo dove sono stati rimossi gli alberi caduti in seguito all’alluvione del novembre scorso. Sempre all’interno del parco del Bargo sono state ripristinate alcune fosse di scolo dell’acqua per garantire un miglior scorrimento.