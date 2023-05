Puggelli: "Rifarei tutto Opposizione senza sconti"

Commozione, lacrime e tanti abbracci per Francesco Puggelli ieri sera nel salone del circolo Becagli. La sconfitta brucia, ma l’ormai ex sindaco deve accettarla. "Ho guidato il Comune – dice Puggelli – con spirito di servizio, sapendo di fare bene su una proprietà che è della comunita, non nostra. Per prima cosa ho chiamato Riccardo Palandri per complimentarmi del risultato e augurargli buon lavoro. Non ho niente da rimproverarmi del lavoro svolto in questi 5 anni, né per come abbiamo impostato la campagna elettorale né per la squadra che mi ha affiancato. Il centrodestra ha avviato la campagna elettorale a dicembre, anche strumentalizzandola, e il voto di pancia ha premiato". Al comitato elettorale ieri pomeriggio sono arrivati gli ex sindaci Silvano Gelli e Marco Martini, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e gli ex assessori e consiglieri che hanno ringraziato e abbracciato Puggelli. Seppur in un momento difficile, tutti sono motivati a portare avanti le idee e i programmi del centrosinistra.

Poggio secondo Puggelli ha risentito del vento delle politiche, un vento che ha pesato in questa disfatta: "Poggio in fondo è un Comune di destra da anni e lo hanno dimostrato i risultati delle regionali con Susanna Ceccardi e le politiche con il trionfo di Giorgia Meloni. Era chiaro che i consensi fossero in salita. Come amministrazione non ci siamo risparmiati neppure su scelte divisive come la viabilità, ma sono scelte che rifarei. Resta la sofferenza per il lavoro lasciato a metà come la piazza XX Settembre e il parcheggio di ponte al Mulino: sono convinto che queste opere nel tempo daranno frutti".

Come sarà l’opposizione di Puggelli e della sua lista? "La mia e quella dei colleghi sarà un’opposizione seria e rigorosa sulle promesse elettorali fatte dal centrodestra. Siamo disposti a collaborare per le opere tracciate, in particolare il parco del Bargo. Vedremo come sarà possibile costruire un impianto sportivo in quell’area sottoposta a vincoli, come sarà fatta la rotonda in via Cioppi abbattendo le case e come si potrà smantellare la pista ciclabile del Poggetto dovendo rendere i soldi all’Unione Europea. Noi saremo lì a controllare".

Per Puggelli però bisogna soprattutto ricucire una comunità divisa: oltre il 40% degli elettori non è andato alle urne: "La comunità è spaccata da una campagna elettorale caratterizzata dalla cattiveria e dai toni violenti. Non ho mai ceduto alle provocazioni e ce ne sono state parecchie". Chiusura sul suo futuro personale: "Per fortuna non ho mai lasciato il mio lavoro in ospedale e potrò dedicare più energie alla mia famiglia che in 5 anni ha affrontato diversi sacrifici. Poi resta sempre il desiderio di servire la comunità".

M. Serena Quercioli