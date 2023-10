Puggelli: "Piazza e viabilità sono progetti distinti"

Lavori in piazza XX Settembre e viabilità, il gruppo di opposizione "Poggio, Insieme!" risponde alla maggioranza sull’iter seguito negli ultimi due anni.

"Le carte dimostrano – spiega il gruppo in una nota – che il parere della Provincia, per conto della Regione, c’è ed è favorevole. La realtà è completamente diversa da come la stanno cercando di dipingere l’assessore Mastropieri e il sindaco Palandri, che volutamente - o peggio furbescamente - mentono sui pareri rilasciati dagli enti e confondono il progetto della piazza con la nuova viabilità. Si appellano a finti cavilli legali per interrompere il cantiere, in modo da non avere ’sensi di colpa’ per il danno che così facendo arrecheranno a Poggio a Caiano". Secondo l’opposizione il parere favorevole della Provincia al progetto della piazza è datato 3 novembre 2021 e fu rilasciato a termine di una conferenza dei servizi che si chiuse positivamente. "Questo significa – aggiunge il gruppo di Francesco Puggelli (nella foto) – che non esistevano ragioni di contrarietà ai lavori, altrimenti quale tecnico, ingegnere o geometra si sarebbe preso la responsabilità di un cantiere così importante? Se il sindaco e i suoi assessori non hanno intenzione di portare avanti il progetto della piazza, che lo dicano apertamente". Per l’opposizione, in pratica, i due progetti seguivano iter e pareri distinti: "Il progetto della piazza e quello della viabilità erano e sono indipendenti l’uno dall’altro e il progetto non impatta sulla viabilità, anzi lascia aperta la strada per tutte le ipotesi".