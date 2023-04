Puggelli "Centro sportivo a Candeli Una proposta irresponsabile"

Il centro sportivo di Candeli proposto nel programma elettorale da Riccardo Palandri è sonoramente bocciato da Francesco Puggelli: "Al massimo in quell’area può nascere una piscina naturale". Il nuovo polo sportivo, come annunciato da Palandri nei giorni scorsi, verrebbe realizzato da un investitore privato, su terreni in parte privati e in parte pubblici, con necessità di modificare il progetto della viabilità di ponte alla Nave che ricade proprio in quella zona. Ma per il centrosinistra la cartografia non lo permetterebbe nella maniera più assoluta: "Di assurdità – dice Puggelli - in queste settimane ne abbiamo sentite tante ma questa le supera tutte: promettere un centro sportivo da 65.000 metri quadri in un’area con un vincolo di non edificabilità per la sua pericolosità idraulica e destinata alla realizzazione di una cassa di espansione, è veramente troppo. L’area tra Candeli e via Lombarda indicata dalla lista di Palandri è infatti individuata nel Piano riduzione rischio idraulico del fiume Arno, che è lo strumento predisposto dall’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale come area a rilevante pericolosità idraulica e la destina ad ospitare interventi per la riduzione del rischio idraulico.A Palandri sarebbe bastato chiedere supporto ai poggesi che il territorio lo conoscono davvero: da anni tutti sanno che quella è un’area a rischio esondazione". Per Puggelli con il rischio idraulico non si scherza: "Tutti noi poggesi non possiamo dimenticare l’alluvione del 1992 che devastò il nostro paese a causa di politiche edificatorie poco attente al rischio idrogeologico e speculative. Da allora grazie alle amministrazioni di centro sinistra che si sono succedute il territorio è stato messo al sicuro". Durissimo anche l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini: "Promettere di costruire sotto il livello dell’Ombrone è da irresponsabili - dice –, ma fortunatamente il loro progetto è impedito dalle norme sovraordinate che tutelano noi e il territorio da trasformazioni impossibili in zone alluvionali. Quella è una zona destinata alla tutela idrogeologica (pensate, addirittura dall’Autorità di bacino del fiume Arno, non dal Comune). Questa è l’ennesima proposta tecnicamente sbagliata oltre che in aperto contrasto con la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale".