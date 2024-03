Puggelli attacca Cocci (FdI):: "Strumentalizza vicenda poggese"

"Davvero strano come Tommaso Cocci, in campagna elettorale su Prato per tentare di far vincere la destra, strumentalizzi una vicenda tutta poggese i cui fatti sono sotto gli occhi di tutti per attaccare la Regione e il Pd e difendere le indifendibili assenze del sindaco Palandri. Cocci dovrebbe ricordare bene la storia del Ponte alla Nave di cui, in più occasioni, proprio quel consiglio provinciale in cui egli siede è stato sempre informato. Un progetto fondamentale per Poggio, Carmignano e dintorni". Replica così Poggio Insieme, il gruppo d’opposizione a Poggio a Caiano guidato dall’ex sindaco Puggelli, all’intervento sui fondi di coesione del consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci. "Nelle ultime legislature era stata data un’accelerata straordinaria a questa infrastruttura – proseguono -. Dovrebbe ammettere che eravamo riusciti a trasformare una ipotesi progettuale in un’opera cantierabile. Esattamente le condizioni necessarie perché Ponte alla Nave potesse entrare a pieno titolo nell’accordo sui fondi di coesione. Eppure, in quell’accordo firmato da governo e Regione, quest’opera non c’è e il nostro territorio ha perso un’occasione storica".