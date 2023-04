Provincia, ok al bilancio Manovra da 36 milioni

E’ un bilancio da 36 milioni di euro quello previsionale relativo alle annate 20232025 della provincia. L’esercizio triennale è stato approvato a maggioranza durante una seduta straordinaria del consiglio provinciale. Otto i voti favorevoli, quelli del centrosinistra, due i contrari (l’opposizione). Il bilancio mantiene stabili le entrate tributarie ed extra-tributarie, e i trasferimenti verso lo Stato. In particolare su quest’ultimo capitolo la Provincia dovrà restituire a Roma 21 milioni di euro di tributi. La medesima cifra vale per 2024 e 2025. Le entrate provenienti dallo Stato invece si fermano a 7,9 milioni di euro. "Parliamo quindi di 14 milioni di euro che ogni anno la Provincia deve restituire allo Stato, non potendoli investire sul territorio – sottolinea il presidente di Palazzo Banci Buonamici, Simone Calamai –. L’approvazione del bilancio comunque risulta strategica e va detto che la situazione è molto positiva, c’è un bilancio sano che conferma un’attenta gestione economica e finanziaria sia passata che presente". Dalle prime previsioni dei tecnici il bilancio 2023 dovrebbe chiudersi con un avanzo definito "importante" che ammonta ad alcuni milioni di euro.

"Si tratta di somme rilevanti – aggiunge Calamai – che, nel momento in cui andremo ad applicarle in questo previsionale, ci consentiranno di incrementare ancora di più la mole di attività e di interventi che vogliamo svolgere nell’ambito delle nostre competenze. Per questo motivo mi preme sottolineare due aspetti: il primo riguarda la tariffa degli impianti sportivi, che rimane invariata. Anche se non rientra nelle piene competenze della Provincia, la nostra volontà è quella di riuscire a sostenere tutte le associazioni e tutte le attività di tipo sportivo che vengono svolte anche grazie all’uso delle nostre palestre, apportando benefici a tutta la comunità locale. Noi copriamo con le entrate da tariffe sportive circa il 68% dei costi, per questo la Provincia vuole e deve continuare a promuovere lo sport locale".

L’altro aspetto riguarda la concessione delle sale di Palazzo Banci Buonamici. "Il nostro intento è quello di far sì che possano diventare luoghi di riferimento per tutte quelle attività che vengono svolte da associazioni del nostro territorio – ricorda Calamai -. Entrambi questi due aspetti intendono sottolineare la grande e costante attenzione della Provincia verso la comunità locale". Durante la discussione sul bilancio i tecnici della Provincia hanno evidenziato come le tempistiche siano in linea "sia nell’ambito dell’edilizia scolastica con gli interventi finanziati dai fondi Pnrr, così come sulla viabilità con i fondi ministeriali che permettono di intervenire su strade e ponti provinciali". Critico invece l’aspetto del personale. Una carenza definita "cronica", soprattutto nell’area tecnica, e che prevede procedure concorsuali per l’assunzione di quattro figure tecniche che vadano a potenziare sia l’ufficio viabilità che l’ufficio edilizia scolastica.