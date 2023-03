Prove di riapertura con il Far East "Ma fiere estive troppo vicine"

Il distretto tessile vola nell’Estremo Oriente: fino a domani alcune aziende pratesi sono presenti con le collezioni Primavera Estate 2024 alla Fiera di Tokyo JITAC – European Textile Fair. Dunque, come dire: se i clienti del Far East non hanno potuto viaggiare per le chiusure imposte dai loro Paesi, legate alla pandemia da covid, un primo passo di riavvicinamento lo compiono gli imprenditori che con quel tipo di mercato hanno sempre avuto a che fare.

Una prova di riavvicinamento che anticipa una scelta ritenuta non particolarmente felice dagli stessi clienti orientali: la concentrazione delle due massime fiere tessili europee nello stesso periodo con lo spostamento anticipato di Première Vision da settembre al 4-6 luglio al Parc des Expositions (Paris Nord Villepinte) ed il consueto appuntamento di Milano Unica dall’11 al 13 luglio a Rho.

"Rimane scoperto il mese di settembre - commenta Maurizio Sarti di Faliero Sarti e coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, oltre che presidente della stessa sezione - Per le esigenze del mercato orientale le due date così ravvicinate delle fiere europee del tessile non vanno bene. Per i clienti asiatici la data è troppo in anticipo, almeno di due o tre mesi, soprattutto per chi produce principalmente capi per la donna. E’ probabile che i giapponesi come gli orientali in generale possano tornare dopo una lunga assenza dall’Europa: e forse può essere che alla fine ne esca rafforzata Milano a discapito di Première Vision".

Intanto l’impatto alla Fiera di Tokyo, dedicata principalmente agli agenti e ai rappresentanti, è buono "nonostante si avverta un po’ di sofferenza per il cambio svantaggioso dello yen aumentato del 20%. A questo si deve aggiungere il fatto che i nostri listini sono lievitati del 20%. Si capisce che ci troviamo di fronte ad un mercato in difficoltà con i clienti molto attenti ai prezzi".

Sarti, però, è anche convinto che sebbene ci sia malumore per una modifica di calendario poco confacente alle esigenze dei clienti del Sol Levante, "saranno in molti a partecipare alle fiere. Perché? Il motivo è molto semplice: finalmente le restrizioni e le chiusure per il covid sono decadute anche in questi paesi ed i buyers possono riprendere a viaggiare. C’è grande voglia di tornare in presenza a prendere visione delle collezioni".

Nelle ultime kermesse tessili internazionali, sia dei tessuti che dei filati, i grandi assenti, infatti, sono stati proprio i clienti di quella parte del mondo, mentre non sono mancati gruppi di coreani.

Quali le novità previste per Première Vision di luglio? Ci sarà "una separazione tra produttori intra ed extra-europei, identificazione degli espositori attraverso una selezione di nove etichette ecologiche, riflessione sull’informazione moda e sui servizi proposti", si legge sul sito dell’Ice tratto da YP FashionNetwork Francia del febbraio scorso. Sono queste le principali innovazioni che il salone parigino intende apportare con luglio 2023 "per offrire una migliore leggibilità e accompagnamento ai professionisti in cerca di materiali e know-how".

Sara Bessi