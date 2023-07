Provano a scipparla ma lei resiste "Trascinata a terra, è sotto choc"

Furti, tentati scippi, aggressioni e violenza stanno diventando un preoccupante leitmotiv dell’estate pratese. Dopo l’accoltellamento di via Valentini, stavolta i riflettori della cronaca si spostano al Soccorso, dove mercoledì sera, intorno alle 19, una ragazza di origini cinesi, di 25 anni, ha subìto un tentativo di scippo. La giovane aveva appena parcheggiato l’auto in via Siena, nell’area di sosta a fianco alla propria abitazione, quando si è ritrovata davanti a sbarrarle la strada due uomini su un motorino che indossavano ancora il casco. Uno ha provato a strapparle la borsetta dal braccio, e l’altro ha subito messo in moto lo scooter per ripartire col bottino.

A rovinare i piani dei malviventi è stata la tenacia della venticinquenne, che è stata trascinata a terra dall’aggressore ma è riuscita a non farsi portare via la borsetta. Gli scippatori sono così scappati a mani vuote, mentre la ragazza ha picchiato con violenza il ginocchio per terra. Una volta avvisato il marito del tentativo di scippo subìto, il compagno ha chiamato polizia e ambulanza per i controlli del caso (fortunatamente la 25enne non ha riportato particolari lesioni alla gamba).

A rendere noto l’episodio è stato il segretario comunale della Lega, Luis Micheli Clavier. La 25enne vittima del tentativo di scippo è infatti la neo moglie del figlio dell’esponente del Carroccio (si sono appena sposati). "Sono veramente arrabbiato – commenta il segretario comunale della Lega –. Ormai questi episodi sono all’ordine del giorno: Prato è davvero una città abbandonata a se stessa, dove non c’è la minima parvenza di sicurezza. In città si respira una sensazione bruttissima. Mia nuora adesso è sotto choc, ancora nessuno di noi si capacità come un episodio così violento possa essere accaduto sotto casa. Purtroppo come dirigente della Lega ricevo di continuo segnalazioni su episodi simili, ma non vedo nessuna azione concreta sul fronte istituzionale per porvi rimedio".