Protezione civile. Mille richieste di aiuto: "Il sistema ha retto. Ora servono i ristori"

Mille richieste di intervento dalla sera del 2 novembre, giorno dell’alluvione, a ieri mattina. Trecento volontari disseminati sul territorio di 15 associazioni differenti a cui si sono aggiunti 150 altri volontari provenienti da fuori regione. Una macchina organizzativa, quella della protezione civile, che si è messa subito in moto dopo l’esondazione del Bisenzio e dei torrenti, il 2 novembre scorso. "Un sistema che ha funzionato bene e che è riuscito a rispondere alle esigenze del territorio in una situazione catastrofica, drammatica – ha detto il sindaco Matteo Biffoni facendo il punto sul lavoro svolto dalla protezione civile negli ultimi 9 giorni – In quattro ore è caduta la pioggia di quattro mesi (155 mm), così ci è stato detto. Di fronte a fatti come questi bisogna muoversi in modo diverso. Quando ho parlato di allerta meteo, non volevo fare polemica. Voglio chiarire che ci troviamo di fronte a fenomeni nuovi a cui bisogna trovare risposte differenti da quelle che abbiamo usato fino a ora".

Dopo il minuto di silenzio osservato per le vittime dell’alluvione, Biffoni ha spiegato che la città ha "reagito bene", con il suo solito "buon cuore", e la sua propensione "all’azione, a rimboccarsi le maniche" anche nei momenti più difficili. "Come protezione civile siamo intervenuti velocemente nei casi più critici, non è mai mancata la nostra presenza – ha aggiunto – A volte, forse, in quelle meno critiche siamo intervenuti un po’ dopo ma ci siamo sempre stati". Biffoni ribadisce di aver apprezzato "il pronto intervento del governo" che ha dato subito lo stato di calamità, e la presenza a Prato del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. "Quello che mi interessa ora è che non cali il sipario sulla città e sui nostri territori – ha spiegato – L’appello è a tenere alta l’attenzione, ad ottenere i ristori che spettano a chi ha avuto la casa o le imprese allagate perché il sistema deve ripartire immediatamente". Il vicesindaco Simone Faggi ha puntato il dito sulla "fragilità del territorio che ha bisogno di interventi da parte degli enti preposti". "La forte preoccupazione è per il reticolo minore", ha detto. Passando ai numeri le richieste di intervento alla protezione civile sono state 1065 in 9 giorni, di cui 800 portate a termine. A queste vanno aggiunte tutte quelle arrivate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. "Trecento più o meno sono state le chiamate arrivate nella sola sera del 2 novembre che non sono conteggiate nei mille", ha detto Gabriele Breschi, coordinatore delle 15 associazioni della protezione civile. Sono stati, poi, realizzati oltre 22mila sacchi di sabbia nella sede dell’ex Ippodromo. Ai cittadini ne sono stati consegnati circa 12mila. Il rimanente è pronto a essere distribuito ulteriormente.

L.N.