Protezione civile, Consorzio, Genio. Si indaga sulle cause del disastro

Protezione civile dei Comuni di Prato e Montemurlo (i due territori dove si sono registrati i due morti causati dall’alluvione), Consorzio di Bonifica, Genio civile e centro funzionale regionale di Pisa. La Procura ha bussato alla porta di tutti questi enti per acquisire documenti, materiale, email, comunicazioni interne fra gli uffici ed esterne. Tutto ciò che possa spiegare quello che è accaduto la notte del 2 novembre scorso quando il territorio pratese è stato investito da un’ondata di maltempo "eccezionale" che ha causato l’alluvione con i conseguenti danni di milioni di euro che tutti, purtroppo, conosciamo. E che, soprattutto, ha causato due morti: quella di Alfio Ciolini, 85 anni, a Montemurlo, e quello di Antonio Tumolo, 82 anni, a Prato. I sostituti procuratori Valentina Cosci e Alessia La Placa vogliono andare fino in fondo alla questione, capire se quella tragedia poteva essere evitata in qualche modo, o almeno "contenuta" nonostante l’eccezionalità della pioggia caduta quella sera. Si indaga a 360°: sulla manutenzione di fossi, tombini e corsi d’acqua, sui lavori che dovevano essere fatti sugli argini e che non sono stati portati a termine ma anche su quelli conclusi, su come è stata gestita l’emergenza quella maledetta sera del 2 novembre. Sul tipo di allerta e sulle decisioni prese per mettere al sicuro la popolazione. Nessun aspetto sarà tralasciato tanto che la Procura sta cercando, oltre a un ingegnere idraulico che è già stato individuato, anche un idrologo e un geologo che dovranno eseguire una perizia tecnica passando al setaccio i documenti che la polizia giudiziaria ha preso in questi giorni nei vari uffici pubblici.

Il fascicolo è al momento contro ignoti ed è riferito ai decessi dei due anziani che le autopsie hanno confermato essere stati causati dall’alluvione. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e disastro colposo. Si tratta di una inchiesta che per ora ha un valore "conoscitivo", che non vuole trovare un "responsabile a tutti i costi" ma che vuole mettere chiarezza di fronte a un disastro che ha ferito così profondamente il territorio pratese.

La Procura tira dritto anche sulla scorta degli svariati esposti che stanno arrivando in queste ore. Ci sono quelli di cittadini privati, imprenditori, associazioni ambientaliste e animaliste, e perfino di un esponente politico locale.

Nelle prossime ore se ne aggiungerà un altro, quello di un avvocato che ha raccolto diverse segnalazioni.

Una risposta non arriverà però in tempi rapidi in quanto l’inchiesta si preannuncia lunga, complessa e molto tecnica.

Laura Natoli