Protezione civile, c’è il nuovo piano. Una bussola in caso di emergenza

Poggio a Caiano ha il nuovo piano di protezione civile. E’ stato approvato dalla giunta Palandri il piano con le revisioni e le modifiche dettate dalle nuove esigenze emergenziali e dalle leggi nazionali e regionali in materia. Il piano offre una sorta di "fotografia" della città per quanto riguarda il rischio alluvione, incendio, terremoto, senza trascurare il fatto che possono verificarsi emergenze come quella della pandemia da Covid.

Poggio si sviluppa su 5,97 kmq ed ha una popolazione di 9.877 residenti al 1° gennaio scorso. I mesi più piovosi sono stati ottobre con una cumulata mensile totale di 193.6 millimetri e 15 giorni piovosi e settembre con una cumulata mensile totale di 192.8 mm e 8 giorni piovosi. Il piano analizza poi la situazione di fiumi, torrenti, casse di espansione, aree di stoccaggio rifiuti e la mappa dei rischi.

Il rischio alluvione è quello più concreto perché riguarda ben 4.587 abitanti. Gli eventi alluvionali e franosi più gravi dal punto di vista dei danni provocati ai beni e alle persone si sono verificati nel 1992, nel 2023 e nel 2025. Il territorio interessato dal rischio incendio boschivo è soprattutto quello collinare, ed è classificato a rischio medio, mentre in categoria "alta" ci sono tutti gli altri comuni della provincia. Anche se il rischio sismico è nel piano, la situazione a Poggio si può dire più tranquilla: secondo i dati, a partire dal 1895, gli eventi sismici avvertiti sono stati 6, con effetti risentiti di intensità massima pari a 5 punti nei due terremoti del 1895, con epicentro "fiorentino" e del 1909 con epicentro individuato in "Emilia Romagna Orientale", d’intensità epicentrale 8 per il sisma del 1895 e 6-7 per l’altro del 1909.

Il piano delinea funzioni e modalità operative del Coc e di tutta la macchina della protezione civile, comprese le associazioni.

M. Serena Quercioli