Proteste in valbisenzio "Siamo costretti a pagare"

Non va giù alle famiglie di Schignano l’abbonamento annuale che sono costrette ad acquistare per mandare i figli all’asilo de La Tignamica, dove sono stati convogliati in somma urgenza nel mese di gennaio dopo che il Comune di Vaiano ha dichiarato inagibile lo stabile – il centro civico adattato per un’emergenza precedente a scuola materna – costringendo i piccoli alunni a spostarsi nelle altre strutture disponibili. Una spesa importante di centinaia di euro che l’anno scorso non c’era. La scuola materna de La Tignamica è quella che aveva lo spazio per ospitare l’intera classe e molti hanno deciso di seguire i compagni, con l’aiuto del Comune di Vaiano che per i restanti mesi scolastici non ha fatto pagare il trasporto alle famiglie.

"Adesso invece siamo costretti a pagare lo scuolabus – spiegano i rappresentanti di una quindicina di famiglie, che utilizzano principalmente la strada che scende da La Collina per andare a lavorare a Prato e per i quali La Tignamica risulta assai fuori mano – mentre ci era stato promesso che a settembre la nostra scuola avrebbe riaperto. La cosa che poi ci lascia più perplessi è che ci viene data come unica possibilità l’abbonamento annuale, il che ci fa supporre che completeremo l’anno scolastico a La Tignamica e che la scuola di Schigano non verrà riaperta a breve, nonostante le promesse fatte dal Comune". La preoccupazione dei genitori, quindi, è tanta, soprattutto per i tempi di riapertura della scuola.

"Non è vero che c’è solo l’abbonamento annuale – dichiara invece l’assessore alla scuola del Comune di Vaiano Fabiana Fioravanti – e ci sono diverse agevolazioni che voglio segnalare. Il Comune aiuta le famiglie indicate dai servizi sociali arrivando a pagare anche l’intera quota del trasporto, poi ci sono le agevolazioni in base all’Isee. Inoltre, vorrei ricordare il ’bonus trasporti’ del ministero e sottolineare che il requisito del reddito massimo indicato dal bonus è facilmente superabile per il fatto che l’abbonamento sarebbe intestato al bambino: è difficile che un minore abbia un reddito e di quella cifra...".

Per quanto riguarda il caso di Schignano l’assessore aggiunge: "Abbiamo pensato noi al trasporto quando c’è stata l’emergenza. Eravamo in mezzo all’anno scolastico e le famiglie non avevano programmato il trasporto verso la nuova situazione. Adesso non possiamo più farlo: sarebbe estremamente scorretto nei confronti di tutte le altre famiglie del Comune che pagano abitualmente il trasporto".

