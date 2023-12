Pronto soccorso sott’acqua . C’è l’esposto

Il gruppo Social Forum di Prato ha presentato un esposto in Procura sull’allagamento del pronto soccorso la notte dell’alluvione. 1.500 mq finiti sotto un metro e mezzo di acqua insieme al magazzino dei medicinali. "Quello che doveva essere il posto più sicuro – attaccano –, dove riparare le persone in emergenza, è stato fra i primi ad allagarsi; per problemi strutturali per aver costruito un ospedale nella zona alluvionale di Galciana, classificata a rischio idrogeologico elevato". "La successiva evacuazione del pronto soccorso – proseguono – e la chiusura dello stesso fino alla domenica, con il dirottamento delle ambulanze, ha causato un’ulteriore minaccia alla salute e alla sicurezza pubblica, interrompendo un servizio vitale".