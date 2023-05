Pronto soccorso, ponte con l’esterno Più facile parlare con chi è ricoverato

PRATO

Quanti cittadini si sono trovati nella spiacevole condizione di avere un proprio caro in pronto soccorso e di non sapere come fare a comunicare. Attese estenuanti, richieste al personale, cellulari muti. Apprensione che genera apprensione e che talvolta sfocia in rabbia e frustrazione talvolta anche a discapito degli operatori sanitari. A portare rimedio ad una situazione diventata un problema oggettivo per i pratesi e per il personale arriva Stremao, l’associazione benefica impegnata da anni ad aiutare le famiglie in difficoltà e che questa volta ha deciso di fare un passo in più. Nasce Trillino, un servizio diretto di comunicazione tra i pazienti ricoverati in pronto soccorso e i loro familiari. Niente più attese inutili, code allo sportello senza risposta: Trillino sarà un ponte tra chi si trova fuori e ha necessità di avere notizie dal proprio familiare e le persone che sono in attesa di esami e accertamenti. Un servizio che va nella doppia direzione di agevolare il personale del pronto soccorso e aiutare le famiglie.

Non è stato un lavoro banale: sono serviti due anni perché il progetto andasse in porto e per avere le autorizzazioni. Finalmente il via libera è arrivato.

"Siamo felicissimi di presentare ’Trillino’ un servizio in più per il pronto soccorso e per i cittadini che hanno bisogno di assistenza", dice Francesca Squilloni anima di Stremao insieme a Mauro De Angelis. "In questo progetto abbiamo messo tanto impegno perché vogliamo bene alla città. I nostri volontari saranno a disposizione della città all’interno del pronto soccorso con questo sevizio che consisterà nel mettere in comunicazione le persone che sono all’interno della struttura ospedaliera con i familiari che si trovano all’esterno. Un nostro volontario sarà fuori e comunicherà con un volontario che si trova in reparto". I volontari comunicheranno tra loro tramite un tablet al quale è stata collegata una divertente cornetta telefonica gialla vecchio stile proprio per rendere più facile l’utilizzo anche alle persone più anziane.

"Quando non saprete come fare a parlare con il vostro parente che momentaneamente è all’interno sarà semplicissimo", aggiunge Squilloni. I volontari saranno riconoscibili da una casacca nera con la scritta fluo ’Trillino’ in modo da essere ben visibili. "Speriamo così di poter dare un po’ di tranquillità a chi è fuori dal pronto soccorso e non sa cosa sta succedendo al proprio caro, ma anche e soprattutto alle persone che non stanno bene e che magari si sentono sole - conclude -. Potranno fare una videochiamata con la vecchia a cara cornetta". Il progetto inizialmente partirà nel fine settimana e nelle festività.

Silvia Bini