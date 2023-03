Pronto soccorso in crisi I medici "scappano" nessuno sceglie Prato La svolta è lontana

Bed manager e flussisti, attività di see and treat (guarda e tratta) gestito dal personale infermieristico: sono queste alcune delle novità annunciate dall’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, sulla riorganizzazione dei pronto soccorso. Figure già operative all’ospedale Santo Stefano, dove i problemi però restano comunque, per cercare di fronteggiare problematiche quali il super afflusso di codici di minore entità che non trova risposte sul territorio. Figure frutto di scelte compiute dalla direzione sanitaria del presidio e dalla direzione dell’Asl grazie anche all’esperienza del personale medico ed infermieristico in servizio nel settore di medicina d’urgenza, diretto dal dottor Simone Magazzini. Intanto c’è un altro problema: dei 60 nuovi medici reclutati in regione con il concorso nessuno ha scelto Prato, mentre tre, come anticipato nelle scorse settimane, se ne andranno. Un doppio fronte d’intervento per migliorare le cose è previsto da una delibera della giunta regionale e una proposta di legge studiate appositamente per modificare l’assetto organizzativo dei pronto soccorso toscani. Una strada in più per uscire dalle difficoltà esplicitate dai medici con una lettera indirizzata a Regione, Asl toscane e Governo nazionale con la minaccia di dimissioni di massa a fronte di un eventuale immobilismo della Regione. L’intenzione, dopo il vaglio...