Pronto soccorso in affanno "Scelte sbagliate per anni Ora un consiglio straordinario"

Un consiglio comunale straordinario sulla sanità con la lente d’ingrandimento sulla situazione dell’organico al pronto soccorso. I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia - Diego Petrucci e Alessandro Capecchi - e comunali - Claudio Belgiorno, Patrizia Ovattoni e Tommaso Cocci - non hanno più intenzione di aspettare per affrontare in maniera ancora più diretta un tema che si sta facendo sempre più scottante anche per la fuga dei medici, tra quelli che se ne vanno proprio e quelli che a Prato non vogliono venire. "Il Pd pratese non agisce e questo rende più chiara la posizione dell’amministrazione, ovvero il tentativo di nascondere sotto il tappeto la realtà dei fatti", affermano i consiglieri di opposizione che puntano il dito anche contro la Regione. "Le dichiarazioni del centrosinistra non riportano neppure un mea culpa per decenni di politiche regionali volte a consolidare il sistema di potere nei posti dirigenziali della sanità e senza alcun tipo di attenzione verso chi vi presta e vi ha prestato servizio senza mire carrieristiche", dice Belgiorno, capogruppo di FdI in consiglio comunale. Nel mirino anche la proposta avanzata dal vicesindaco Simone Faggi di procedere con "ordini di servizio" per coprire i turni scoperti. "Non è la soluzione – tuona Ovattoni – Se c’è una fuga di personale bisogna prima capirne le ragioni. Occorrerebbe umiltà e disponibilità da maggioranza e Asl".

Ma per Cocci "i primi a dover compiere un atto di responsabilità e di verità devono essere gli amministratori della sinistra toscana. Prato è fanalino di coda in materia di rapporto tra organici e accessi e i nostri politici locali del centrosinistra si rivelano mansueti verso Regione ed Asl". Tanti i no pregiudiziali a qualsiasi forma di proposta da parte di FdI. Come ricorda il consigliere regionale Petrucci: "In Regione è stato bocciata la nostra proposta sulla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale e ospedaliero, con al centro il problema della sicurezza degli operatori sanitari oltre che la necessità di rendere appetibile le posizioni in pronto soccorso". Non solo: "FdI proponeva la riorganizzazione dell’assistenza di prossimità, uno dei motivi per cui al pronto soccorso si riversano molti casi anche di non urgenza", dichiara Capecchi, consigliere regionale responsabile enti locali.