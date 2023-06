Pronto soccorso e 118 da migliorare "Al via il dialogo sulle criticità pratesi"

Un summit sulla sanità toscana ed in particolare pratese. Il faccia a faccia richiesto da Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato, con l’assessore regionale Simone Bezzini si è svolto nei giorni scorsi. Sul tavolo tante criticità: in particolare la riforma del 118, il pronto soccorso del Santo Stefano, i tempi e le modalità del servizio di continuità assistenziale. Insieme a Biagioni, i sindaci Pd, il presidente della Provincia Simone Calamai e la consigliera ILaria Bugetti. "All’assessore abbiamo chiesto come la Regione sta lavorando all’attuazione della strategia regionale per le aree interne e alla costruzione della sanità territoriale, come gli investimenti previsti dal PNRR, case di comunità, nuova palazzina dell’ospedale di Prato", dice Biagioni. Sul tavolo anche il tema della valorizzazione delle competenze ospedaliere di Prato. "Da parte di Bezzini c’è stata una forte volontà di ascolto, volontà che ora vogliamo tradurre in un percorso costante di confronto con le nostre comunità e con i sindaci del territorio. Il Pd di Prato – conclude Biagioni – farà di tutto per migliorare il sistema sanitario pratese e per difendere la sanità pubblica". Infine, una preoccupazione per le scelte in sanità a livello nazionale: "I fondi stanziati dal governo Meloni sulla sanità pubblica sono insufficienti e non copriranno l’aumento dell’inflazione - afferma - Nel Documento di economia e finanza 2023 la spesa sanitaria in rapporto al Pil passerà dal 6,7% al 6,2% nel 2026. Un sottofinanziamento avrà ripercussioni pesanti sulla sanità pubblica e sulla qualità delle prestazioni".