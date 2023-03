Pronto moda nel mirino Blitz della Finanza Sequestrati 880mila capi d’abbigliamento

PRATO Ennesimo colpo all’illegalità del distretto parallelo da parte della guardia di finanza di Prato. A finire sotto la lente d’ingrandimento delle fiamme gialle sono state undici aziende di imprenditori cinesi, nella zona del Macrolotto. Sotto lo scandaglio degli oltre venti militari messi in campo dal Comando pratese sono finite anche questa volta le etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita. Obiettivo del controllo, dunque, è stato il rilevamento di irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione tessile della merce. Si tratta di diciture fondamentali per l’immissione in commercio dei capi di abbigliamento per garantire non solo gli standard qualitativi della produzione tessile, ma anche l’appetibilità commerciale degli stessi. Tutte le undici ditte che sono state controllate dai militari della Finanza non sono risultate in regola con i requisiti richiesti dal Codice del consumo, che con le sue regole intende proteggere i diritti dei consumatori (tra le principali tutele ci sono il diritto di recesso e la garanzia). Un’operazione che ha portato al sequestro di altrettanti 880.000 capi d’abbigliamento, del valore commerciale stimabile in oltre 3.000.000 di euro. Motivo dell’irregolarità? I capi di abbigliamento sono stati trovati senza l’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino...