Pronta a settembre la scuola di legno. Dieci aule per alleggerire il Dagomari

A settembre gli studenti di Prato (in questo caso delle superiori) avranno a disposizione un’altra scuola dove poter studiare. Anche il nuovo plesso all’interno del polo scolastico di via Reggiana a San Giusto è stato finanziato con fondi provinciali per un valore di 2 milioni 400mila euro, prevede la realizzazione di un edificio scolastico su due piani, che ospiterà 10 aule, un’aula dedicata ai ragazzi disabili, oltre alla sala insegnanti con archivio e due blocchi bagni disposti su entrambi i livelli. La struttura, con una superficie totale di 600 metri quadri, è stata realizzata in legno, con fondamenta in cemento armato e parti in metallo, dove sono stati installati un impianto fotovoltaico e pompe di calore per un approccio eco-friendly.

La destinazione non è stata ancora decisa dall’amministrazione provinciale, le classi saranno assegnate alle scuole con più iscrizioni: è molto probabile che la scuola di legno andrà, almeno in parte, a servizio del Dagomari (nella foto la preside Claudia Del Pace) che a settembre ha formato due sezioni in più oltre a non poter contare sulle tre classi in appoggio ricevute dal Datini.

Al momento al Dagomari, oggetto di un importante lavoro di restyling, mancano all’appello tra le cinque e le sei aule. La scuola di legno potrebbe dare le risposte necessarie.