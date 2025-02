"Pronta a incontrare gli operai"

Sulla sanzione contestata a Sudd Cobas per l’occupazione di suolo pubblico in via Paronese dove è in corso un picchetto a sostegno di alcuni lavoratori, l’amministrazione comunale precisa che l’intervento della polizia municipale è stato richiesto dalla Questura sulla base del regolamento comunale. La sindaca Ilaria Bugetti sottolinea che la necessità di far rispettare le regole, anche quelle più elementari, non deve indurre a dubitare dell’importanza che la lotta allo sfruttamento lavorativo riveste per il Comune.

"Una cosa sono i picchetti che devono seguire alcuni iter senza nessuna eccezione, poiché devono essere regolarmente autorizzati, un’altra cosa è il tema dello sfruttamento su cui c’è la volontà di dialogare e collaborare – dice Bugetti–. Su questo do la mia più ampia disponibilità. Sono pronta a incontrare i manifestanti, la mia porta è aperta".

Oltre all’invito in Palazzo comunale, gli assessori Maria Logli e Sandro Malucchi si recheranno nelle prossime ore al presidio sindacale in via Paronese per dichiarare la propria vicinanza ai lavoratori che denunciano condizioni di sfruttamento 12 ore a settimana su 7 giorni e l’esternalizzazione dei contratti.