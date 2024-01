VIACCIA

VIACCIA: Biancalani, Michelozzi, Piampiani, Martin, Maiolino, Melani, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Batacchi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli, Papa, Carlesi, Medini, Bastogi, Fedele, Servillo. All.: Ambrosio.

SETTIMELLO: Marchi, Diffini, Becattini, Gambini, Testaguzza, Ussia, Lakti, Thiam, Orlandi, Calabretta, Nodari. A disp.: Testaguzza, Russo, Kowalski, Baldi, Ferrari A., Gasparrini, Giusti, Angiolini, Oriti. All.: Giannini.

Arbitro: Bamba Pouye di Valdarno.

Reti: 58’ Oriti.

Non riesce a spiccare il volo il Viaccia nel girone A di Promozione. La squadra allenata da Luigi Ambrosio viene sconfitta di misura, al termine di una partita giocata sottotono e con poca foga agonistica, da un Settimello affamato di punti pesanti per la salvezza e rimane bloccata a metà classifica con 26 punti. Primo tempo combattuto, ma gli ospiti si fanno preferire per cattiveria sulle seconde palle e nei contrasti. Poche occasioni da rete e portieri praticamente inoperosi. Si va al riposo col risultato bloccato sullo 0-0. Al rientro in campo dopo la sosta negli spogliatoi il Settimello si fa subito vedere con Lakti, che al termine di una splendida azione personale conclude di poco a lato spaventando la retroguardia di casa. L’inerzia della partita inizia a pendere dalla parte del Settimello, che trova anche il vantaggio con Oriti al 58’ con un altro gran tiro da fuori area, che stavolta si infila nell’angolino basso, laddove il portiere di casa non può arrivare. A questo punto il Viaccia prova a cambiare modulo e si proietta in avanti alla ricerca del pari, ma senza grande convinzione. Ne viene fuori una ripresa con poche opportunità e col Settimello che nel finale spreca anche il bonus per realizzare il 2-0, portando comunque a casa una vittoria importante per la classifica e la corsa salvezza. Il Viaccia, al contrario, deve riflettere soprattutto sull’atteggiamento, che è apparso troppo rinunciatario anche dopo aver incassato il gol degli avversari.

L.M.