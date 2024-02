Promozione

Maliseti Seano

0

Art. Ind. Larcianese

1

MALISETI SEANO: Mardale, Baldi, Menichetti A., Badiani, Benvenuti, Peschi, Perillo, Robi, Mocali, Rudalli, Cavalieri. A disp. Corradi, Aiazzi, Coppini, Bambini, Menichetti F., Asara, Dardha, Ballerini, Sinteregan. All. Di Vivona.

ART. IND. LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, Fusco, Sheta, Foresta, Iannello, Sarti, Ndiaye, Guarisa, Ferraro. A disp. Pinochi, Marianelli, Dinucci, Pini, Lebbaraa, Errachid, Maccagnola, Biagioni, Lenti. All. Cerasa.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 82’ Sheta.

Note: 34’ espulso Menichetti A.

Niente da fare per il Maliseti Seano. La squadra di Di Vivona, fortemente rimaneggiata a causa delle tante assenze, viene sconfitta di misura dalla Larcianese e rimane bloccata al penultimo posto in classifica con 13 punti.

Prima occasione per i padroni di casa, con Mocali che non riesce ad approfittare a dovere di uno scontro fra Venturini e Porciani e manca la porta completamente sguarnita. Al 34’ Menichetti viene espulso, fra le proteste locali, per un presunto intervento ad interrompere una chiara azione da gol fuori area e i locali rimangono in inferiorità numerica. La difesa di casa, comunque, regge fino all’intervallo e si va al riposo sullo 0-0 malgrado altre due defezioni per infortunio nelle fila pratesi.

Nella ripresa la gara resta aperta e il Maliseti difende con cuore e grinta il pareggio, per cercare comunque di smuovere la classifica, anche in inferiorità numerica. A poco meno di dieci minuti dal termine, però, sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, Sheta irrompe di testa e realizza il gol che regala la vittoria alla Larcianese lasciando di sasso tutto il "Comunale" di Maliseti.

Inutili i tentativi amaranto di agguantare disperatamente l’1-1 nel recupero. Il risultato non cambia più e per la formazione pratese non resta che incassare l’ennesima sconfitta.

L.M.