Programma di Palandri Cittadella per lo sport e sul ponte al Mulino di nuovo doppio senso

"Tante sono le cose da migliorare e rimediare a Poggio a Caiano, ma in caso di elezione la prima sarà la revisione della viabilità e dell’assetto del ponte al Mulino, dove intendiamo riportare il doppio senso di marcia, con esclusione dei mezzi pesanti e senza la necessità di semaforo". E’ uno degli impegni annunciati ieri dal candidato sindaco Riccardo Palandri, durante la conferenza stampa di presentazione del programma: quindici pagine di proposte e progetti, con quasi tutte opere realizzabili in tempi medio-brevi. Uno dei punti più innovativi è la realizzazione di un impianto sportivo di 45mila metro quadri nell’area di Candeli, frutto dell’intervento di un privato per realizzare a Poggio una cittadella dello sport. "Questo polo sportivo – ha detto Palandri – va a colmare delle carenze che ci sono per il palazzetto e le palestre. Nascerà nell’area ex depuratore che ha già una destinazione a verde e sportivo. L’intervento presuppone una modifica del progetto del Ponte alla Nave per il quale c’è già un accordo di programma ma si possono fare entrambe le cose, senza sacrificare tutto quel verde".

Per quanto riguarda la viabilità, uno dei fronti caldi di questa campagna elettorale, oltre al ripristino del doppio senso sul ponte al Mulino, c’è l’idea di un doppio senso provvisorio anche in via Vittorio Emanuele II, in attesa di realizzare la rotonda con via Cioppi. Resterà il senso unico su via Soffici e una rotonda servirà a mettere in sicurezza l’incrocio via Masi-via Maccanti-via Garibaldi e potrà essere aperto il collegamento fra via Sottombrone con l’area di via Spadini.

Per la cultura e il turismo spiccano queste idee: organizzare un itinerario d’ingresso alla villa (quello attuale su piazza Medici partendo dal parcheggio delle Scuderie o quello nuovo di area ex Isidoro) e di uscita (retro delle Scuderie) in accordo con la Sovrintendenza e poter utilizzare il salone Leone X per la celebrazione dei matrimoni; la riqualificazione del salone sopra il museo Soffici. Salute e sociale sono altri due ambiti dove Palandri intende apportare miglioramenti: ad esempio con la creazione di ambulatori del "See and Treat", per le urgenze minori cioè la possibilità di trattare a livello ambulatoriale 44 patologie, questo all’interno della casa di comunità o con il presidio del 118. Prevista anche l’erogazione di contributi a singoli e famiglie meno abbienti per cure odontoiatriche, badanti, visite specialistiche.

Riguardo il settore manutenzioni, il Comune tornerà ad avere le figure dei "cantonieri" con l’assunzione di quattro operai. La scuola conta numerosi interventi sugli edifici, poi progetti condivisi con la dirigenza e i consigli d’istituto e due piccole rivoluzioni: la mensa e il dopo-scuola. Secondo il candidato il cibo servito agli studenti risulterebbe non gradito e la proposta è di creare una mensa interna o in collaborazione con i Comuni limitrofi mentre per le medie c’è l’esigenza per le famiglie di supporto post scolastico e nei compiti. Il comparto edilizia privata guarda agli under 36 con alcune agevolazioni per la divisione degli immobili, da mono a bifamiliari e per le nuove attività abbattimento del 30% degli oneri edilizi per frazionamento e acquisto di nuovi immobili. Il Progetto Mediceo per la cura del territorio sarà uno dei capisaldi del programma anche per riavvicinare cittadini e associazioni al decoro urbano. Ma su questo c’è un interrogativo importante: alcune mansioni competono ad Alia, e il Comune perché alla fine deve pagare due volte? Per due volte si intende Alia e l’assicurazione dei volontari e Palandri ne è consapevole: "Se non c’è altra soluzione che lasciare la sporcizia in ogni dove... bisogna fare così", è il suo amaro commento.

M. Serena Quercioli