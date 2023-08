L’Asl Toscana centro cerca 38 volontari per il progetto "SOL: Sanità On-Line un’opportunità in più per il cittadino". A Prato, in particolare, ne servono quattro. Tutti coloro che sono interessati devono avere un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni e presentare la domanda sulla piattaforma Dol entro e non oltre le 14 del 28 settembre.