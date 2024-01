Progetto per aprirsi ai migranti

Quando le stoffe abbattono le distanze e creano inclusione. Dopo "Tessuti sociali", il progetto nato due anni fa con l’Università per Stranieri di Siena per coinvolgere le comunità dei migranti con percorsi linguistici facilitati (oggi sono disponibili i qrcode per visitare gli spazi in cinese, urdu, arabo e albanese), il Museo del Tessuto ci riprova. Stavolta in ballo c’è un progetto con la Diocesi e Opera Santa Rita, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, per rendere più fruibile il patrimonio museale accompagnando i migranti alla scoperta dei tesori dell’arte tessile.

"Siamo una città con 190 etnie e un’istituzione culturale ha il dovere di rivolgersi anche alle comunità straniere – sottolinea il direttore Filippo Guarini – Certamente non è facile perché vanno messi in campo strumenti adeguati con personale formato e canali di finanziamento mirati". Infine il capitolo della didattica: anche in questo caso il museo ha intessuto solidi rapporti con le scuole del territorio. Al momento si viaggia al ritmo di 200 classi l’anno fra visite guidate e attività di laboratorio proposte.

m.l.