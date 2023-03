Progetto Macrolotto zero Presidio dei vigili al circolo

Dopo la task force di Alia per contrastare degrado e abbandono di rifiuti, e a seguito dei vari tentativi di riqualificazione urbana fra marciapiedone in via Pistoiese, mercato coperto in via Giordano e futura media library in via Filzi, il Comune con il finanziamento della Regione dà vita al progetto "Spazio Pubblico" mirato al rilancio del Macrolotto Zero. L’idea è quella di promuovere politiche di cittadinanza attiva e di sicurezza urbana integrata, col filo conduttore dell’arte. Un esempio? Una prima attività è l’attivazione del punto d’ascolto della polizia municipale di prossimità nei locali del circolo Curiel: oggi dalle 15 alle 18 e più in generale tutti i giovedì, agenti della polizia municipale saranno a disposizione dei residenti per accogliere segnalazioni, suggerimenti e comunque come presidio di osservazione sul quartiere.

Sempre al Curiel, una volta a settimana, saranno presenti gli operatori dell’Enpa, ente nazionale protezione animali, per ricevere eventuali segnalazione ed esposti dei cittadini e dare un contributo per la tutela degli animali da compagnia. Come detto il capofila del progetto è il Comune, attraverso il servizio politiche giovanili, che si avvarrà della collaborazione di Dryphoto, del circolo Curiel, dell’associazione Annozero, della polizia municipale, del liceo Livi e avrà il patrocinio dell’Asl Toscana Centro. Il perimetro preso in esame è quello compreso fra via Filzi e via Pistoiese. Oltre al presidio di legalità si cercherà di utilizzare anche il mezzo artistico come strumento di condivisione, tentando di sommare nel quartiere creatività e decoro. Artisti, studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e del Livi, dialogheranno con chi abita nel quartiere per radunare materiali, testimonianze, che coinvolgeranno i residenti nel percorso di ideazione, realizzazione e installazione di opere artistiche che siano rispettose del loro abitare quotidiano. In questo spirito sono previste collaborazioni con soggetti attivi nel territorio. Da ricordare inoltre come da alcuni mesi siano già attivi i laboratori con gli studenti del Livi, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e con gli utenti del dipartimento salute mentale di Prato. Fa anche parte del progetto la sezione Ripensare piazza dell’Immaginario a cura di Alba Braza, che prevede l’installazione permanente di opere dell’artista Stefano Boccalini.